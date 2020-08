PLL

PLL (Permutation of the Last Layer) – заключительный этап сборки в методе Фридрих, заключающийся в перестановке (пермутации) ребер и улов последнего слоя, относительно друг друга, когда они уже ориентированы.

Для каждой из 21 ситуации были подобраны скоростные алгоритмы с различных сторон. Поэтому если вы только начали изучать PLL, то вам не нужно искать алгоритмы на других ресурсах, т. к. лучшие из них собраны здесь, и вы сможете выбрать для себя алгоритм с интересующей вас стороны для любой из ситуаций.