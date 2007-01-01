Спидкубинг (от англ. speedcubing) - новое увлечение, недавно пришедшее в Россию, заключающееся в сборке кубика на скорость.
Можно сказать, что к настоящему моменту мировой и, в частности, русский спидкубинг довольно-таки развиты: регулярно устраиваются открытые чемпионаты, в которых могут принять участие все желающие, количество куберов растет потрясающими темпами, разрабатываются все более совершенные алгоритмы сборки кубика, позволяя спидкуберам достигать немыслимых результатов, о которых еще пару лет назад никто даже и не мечтал.
Аудитория спидкуберов в большинстве своем состоит из молодежи в возрасте 15-20 лет, однако четких ограничений в данном увлечении нет: можно найти людей от мала до велика!
По этому поводу можно сказать, что спидкубинг является звеном, объединяющим людей из разных поколений. Этот фактор является ключевым во многих движениях, но для спидкубинга он особенно выражен.
Спидкубинг является довольно зрелищным видом спорта, приковывающим внимание людей в любом месте и в любое время. Любой кубер поймет о чем сейчас идет речь - сборка за считанные секунды "непокоримого" кубика Рубика (именно такое впечатление сложилось у людей за многие годы существования головоломки) буквально заставляет людей поверить в чудо.
Предлагаем вашему вниманию репортажи ведущих телеканалов: Первый канал, НТВ - о нашем увлечении. Эти видео посмотрели миллионы человек, и благодаря ним в кубинг пришло большое количество новых людей! А заинтересует ли это Вас?
В последние годы движение спидкуберов стало настолько масштабным, что при поддержке общественных организаций и различных дистрибьютеров головоломок (cccstore.ru, playlab.ru и т.д.) проводятся чемпионаты по спидкубингу, собираются сотни людей со всего мира!
На таких мероприятиях участники порой показывают просто феноменальные результаты (например, на чемпионате CCC Autumn Open 2014 Владислав Шавельский установил первый мировой рекорд русскоязычного сообщества в кубике 7х7х7, а россиянин Сергей Рябко дважды становился чемпионом Европы).
Все участники подтверждают, что главное на победа, а участие. Соревнования по спидкубингу - это прежде всего возможность встретиться со старыми друзьями, а так же завести новые знакомства.
Главное - атмосфера, которую, без преувеличения, можно назвать уникальной. Подробнее об этом вы можете узнать в разделе Соревнования.
По сравнению с далекими восьмидесесятыми, когда кубик Рубика только появился на прилавках, сегодня ассортимент предоставленных на рынке моделей заметно расширился. Прежде всего это выражено тем, что сейчас производится в большинстве своем кубики, ориентированные на скоростную сборку: грани движутся очень легко, кубик не заедает при сборке, регулируется натяжение сторон и т.д. (подробнее об этом в разделе Что и где купить)
Все это помогает спидкуберам в достижении новых высот, установке ранее невообразимых рекордов в классической дисциплине - сборка кубика 3x3x3, 5.25 - единичная сборка, 6.54- среднее из пяти попыток.
История кубика Рубика началась 13 июля 1944 года в Будапеште. В этот день на свет появился Эрно Рубик. Его отец был авиаинженером на заводе в Эстергоме, мать — поэтесса.
В 1967 году Эрно закончил технический университет в Будапеште по специальности инженер-строитель, продолжил обучение в аспирантуре на скульптора и дизайнера. В 1971-1975 годах работал архитектором, затем снова вернулся в академию и получил звание профессора. Тогда-то и началось самое интересное.
Эрно никак не мог втолковать студентам математическую теорию групп. Она их не увлекала. Занимаясь группами, Рубик однажды сделал 27 деревянных кубиков, раскрасил каждый в шесть цветов. Неожиданно оказалось довольно трудно сложить из них один куб, чтобы каждая грань была окрашена в свой цвет. Сам Рубик бился над задачей целый месяц.
Но самым сложным оказалось придумать механизм - как заставить отдельные разноцветные кубики свободно вращаться на своих местах, не нарушая конструктивного единства всего приспособления?
Прежде чем заняться строительством большого куба 3х3х3, Рубик опробовал модели 2х2х2, элементы которых были скреплены упругими резиновыми стяжками. Впрочем, исследовались возможности применения магнитов, сложных выступов и углублений, но необходимой свободы перемещения каждого элемента получить не удавалось. Опыт показал, что подобные варианты неработоспособны.
Вдохновение снизошло ленивым летним днем, когда отчаявшийся Рубик сидел на берегу Дуная и всматривался в прохладные струи. История эта напоминает классические случаи научного озарения — ньютоново яблоко или архимедову ванну.
Взгляд творца привлекла обычная речная галька. Подумалось, что её острые грани со временем стачиваются течением, трущим камень о камень, пока он не обретёт простую и совершенную форму. И тут-то Рубик решил как следует "обточить" свои кубики.
Естественно, пришлось отбросить всё лишнее. Как легко подсчитать, 26 маленьких кубиков имеют в общей сложности 156 граней. Из них Рубик смело отсёк больше ста и оставил всего 54 внешние грани: одноцветные у шести центральных кубиков, двухцветные у двенадцати боковых, и трёхцветные у восьми угловых.
На вакантное место единственного "внутреннего" кубика был помещен цилиндрический скрепляющий механизм, который был прочно связан со всеми наружными кубиками, но позволял им свободно вращаться друг относительно друга.
При этом связующий механизм непосредственно соединён только с центральными кубиками, а угловые и боковые держатся за них и друг за друга при помощи выступов точно рассчитанной формы. Геометрия куба такова, что его элементы можно вращать лишь послойно, гранями, девять штук сразу, зато относительно любой из осей координат. Естественно, разработка совершенной системы крепления потребовала определённого времени, но это было уже делом техники.
Побочным результатом найденной золотой середины между плотностью скрепления и свободой перемещения явился тот непередаваемый хруст, под аккомпанемент которого происходят все манипуляции с кубиком Рубика. Заметим также, что новенький и вдоволь покрученный кубики хрустят немного по-разному.
Прежде чем остановиться на привычных шести цветах, Рубик опробовал "раскраску" при помощи чисел и картинок, но эти варианты оказались не слишком удачными. Когда же со всей конструкторской работой было наконец покончено (в 1974-м), мгновенно стала очевидной уникальная особенность занятного предмета.
Вначале, при наклейке на грани куба разноцветных ярлычков, они делались однотонными. Но стоило лишь немного покрутить свежеиспечённый куб, и добиться первоначального единообразия становилось крайне сложно. Для успешной сборки требовалось систематизировать кубоверчение. Рубик решил задачу за месяц. Как выяснилось позднее, при хаотичном перемещении граней ему не хватило бы и всей жизни: возможны 43 квинтильона различных расцветок граней и единственная – правильная. Если даже крутить кубик на нереальной скорости 1000 позиций в секунду, то чтобы перепробовать все позиции, потребуется около 1,3 миллиарда лет!
В качестве первоиспытателей головоломки выступали друзья Рубика и студенты подведомственной Академии.
В 1975 году Рубик получает венгерский патент на своё изобретение, но выпуск опытной промышленной партии кубиков тамошняя индустрия развлечений смогла осилить лишь к концу 77-го. Но до всемирного триумфа самой продаваемой в истории головоломки, которую держал в руках каждый восьмой житель планеты, кубику Рубика было ещё очень далеко.
История кубика Рубика наводит на мысль, что помимо целеустремлённости и упорства, изобретателю сопутствовали удача и небывалое везение. На самом деле, он был лишь одним и притом далеко не первым из пяти конструкторов, запатентовавших аналогичные разработки.
Первым, судя по всему, был Вильям Густафсон (William Gustafson), получивший американский патент № 3081089 ещё в 1958 году (по другим сведениям — в 1963-м). Из косвенных источников следует, что предложенная им модель существовала в двух вариантах: 2х2х2 и 3х3х3. В 1970 году британец Фрэнк Фокс (Frank Fox) изобретает модель 3х3х3 и подаёт патентную заявку. Правда, его "кубик" имел сферические обводы. Патент был получен только в 1974-м (UK № 1344259), но это событие всё равно предшествует официальной дате рождения рубиковских творений. У кубика Рубика имелись достаточно высокие шансы никогда не попасть в массовое производство. Наконец, в том же 1970-м американец Лари Николс (Larry Nichols) конструирует кубик 2х2х2. Правда, патент он получил раньше англичанина, в 1972 году (U.S. patent 3655201).
Что касается самого Рубика, то его заявка на венгерский патент № 170062 датируется 30 января 1975 года, но авторские права изобретателя были подтверждены только 31 декабря 1977-го, в том числе и на кубик 2х2х2. За время патентного разбирательства успел отличиться ещё и японец Тератоши Ишиге (Terutoshi Ishige). 10 октября 1976 года он также получает патент на кубик 3х3х3 (JP № 55-8192), а вскоре патентует и конфигурацию 2х2х2.
Что же позволило жителю не самой благополучной Венгерской Народной Республики обойти в итоге представителей крупнейших индустриальных держав? Так сложились обстоятельства. Вероятно, кубик Рубика оказался чуть более технологичным. Про детище Николса, например, известно, что поначалу в основе его конструкции лежали магниты — не лучший вариант. Механическое крепление элементов было разработано позже. Американец долго и безуспешно обивал пороги кабинетов многих игрушечных фабрикантов, в том числе той самой Ideal Toy Corporation, которая позже приобретёт права на продажу кубика Рубика на Западе. А вот конструкция Ишиге, похоже, сразу не слишком отличалась от предложенной Рубиком. Остаётся загадкой, почему мобильные и прозорливые японские предприниматели не успели завалить ею полмира, ведь в запасе у них было целых три года.
Дело в том, что выпускавшийся с конца 1977-го в Венгрии ограниченным тиражом кубик Рубика далеко не сразу завоевал Запад. Сейчас уже сложно сказать, когда начались его поставки в СССР, но, скорее всего, в этом отношении мы не слишком отстали от всего человечества.
В венгерских магазинах новинку несложно было найти уже в 1978-м, но на этом дело застопорилось. Головоломка продавалась под названием "Волшебный Кубик" (Buvuos Kocka). Кстати, далеко не на всех языках слова "кубик" и "Рубик" вместе звучат как поэма. Не исключено, что события и дальше развивались бы с черепашьей скоростью, если б игрушкой не заинтересовался немецкий компьютерный предприниматель венгерского происхождения Тибор Лакзи (Tibor Laczi). Тибор увидел кубик совершенно случайно во время деловой поездки в Венгрию: зашёл выпить кофе и заприметил вещицу в руках у официанта кафе. Увлекающийся математикой Лакзи пришёл в восхищение от игрушки и буквально на следующий день прибыл уже в государственную торговую фирму Konsumex и предложил продавать кубик на Западе. Тогда же он познакомился и с Рубиком. Лакзи вспоминает: "Когда Рубик впервые появился в комнате, я испытал желание дать ему немного денег. Он выглядел как нищий, был ужасно одет, а из угла его рта свисала дешёвая венгерская сигарета. Но я знал, что имею на руках гения. И сказал ему, что вместе мы сможем заработать миллионы".
В феврале 1979 года Лакзи привозит кубик на Нюрнбергскую ярмарку игрушек (Nuremberg Toy Fair). Правда, не в качестве официального экспоната. Памятуя о собственном опыте знакомства с предметом, Лакзи попросту бродил по выставке с кубиком и завлекательно им покручивал, да похрустывал. Как ни странно, манипуляции Лакзи не имели особого успеха и не оправдали его надежд найти немецкого дистрибьютора, но в итоге Тибор набрёл на англичанина Тома Кремера (Tom Kremer).
Здесь кубику и его создателю еще раз крупно повезло. Кремер сам был успешным изобретателем игр и игрушек, владел соответствующего профиля лондонской компанией Seven Towns Ltd. и был хорошо знаком со многими воротилами игрушечного бизнеса. Вдобавок, Кремер частенько представлял интересы сторонних изобретателей, и, что самое ценное, оказался венгром по материнской линии.
Два бизнесмена заключили пакт: Лакзи будет бороться с венгерской бюрократией, а Кремер отправится в кругосветный рекламный вояж для привлечения интереса к разноцветному чуду. Однако уже в который раз неофитов кубика ждало разочарование.
Вот лишь неполный перечень претензий, предъявлявшихся к потенциальному хиту игровой индустрии. Кубик мол слишком сложен и дорог в производстве. Не телегеничен: его привлекательность теряется в рекламных роликах. Кубик слишком абстрактен и умозрителен. Скорее, он представляет интерес для замкнутого академического научного сообщества, чем для широких масс молодёжи и прочих рядовых покупателей головоломок.
Кстати, учёные действительно проявили живейший интерес к новинке. Пионером стал англичанин Дэвид Сингмастер (David Singmaster), занявшийся разработкой математической теории кубика и попутно написавший газетную статью о нём, первую за пределами Венгрии (июнь 1979-го).
В сентябре 1979-го Кремеру удается заманить в Будапешт вице-президента службы маркетинга солидной американской компании Ideal Toy Corporation (позже куплена корпорацией CBS). Итогом изнурительных пятидневных переговоров между скептически настроенным капиталистом и упрямыми коммунистическими бюрократами, отчаянно удерживаемыми за одним столом Лакзи и Кремером, стал контракт на поставку в США одного миллиона кубиков.
В процессе переговоров всплыла ещё одна проблема. Кубик был запатентован лишь в Венгрии, и в течение года после этого на него не был получен международный патент. А американцы имели странную привычку торговать товарами, авторские права на которые официально зарегистрированы на территории США. Чтобы хоть как-то уладить это препятствие, в самом начале 1980-го "Магический куб" (Magic Cube) решено было переименовать в кубик Рубика (Rubik's Cube). Опять изобретателю повезло — теперь его имя будет прочно ассоциироваться с обожаемым предметом. Стараниями Лакзи и Кремера в январе-феврале 1980 года состоялся международный дебют кубика. Кубик представили на игрушечных ярмарках Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Нюрнберга, а демонстрировал его сам обаятельный Эрно Рубик. На этот раз всё прошло гладко, посыпались заказы, но проблемы на этом не закончились.
Американская премьера состоялась 5 мая в Голливуде, а представляла кубик венгерская кинозвезда Габор (Zsa Zsa Gabor). Следующие два года стали временем всемирного помешательства. Только до конца 1982-го было продано свыше 100 миллионов официальных кубиков и в полтора раза больше подделок. Никаких проблем со сбытом головоломки не было, были проблемы с производством. Венгрия физически не могла делать больше нескольких миллионов штук в год. Фабрики по изготовлению кубиков открываются в Гонконге, Тайване, Коста-Рике и Бразилии.
Страсть к игрушке не имела языковых, социальных и возрастных границ. Почтенные матроны и менеджеры банков, игроки в бейсбол и пилоты, работники библиотек и дежурные на парковках вертели кубик круглые сутки.
Во многих ресторанах кубик входил в число обязательных предметов сервировки стола наряду с солонкой и перечницей. От непрерывной многочасовой игры у людей попросту сводило запястья.
Появилось и "Искусство кубика Рубика" (Rubik's Cube Art). Художники собирали не только сами кубики, но и уже из кубиков собирали свои произведения.
В авангарде всемирного движения шла молодежь, школьники и студенты. Сложность сборки кубика вызвала к жизни поток специальных изданий по проблеме: было выпущено более 60 книг. Не отставал и советский журнал "Наука и жизнь", на протяжении нескольких лет в каждом номере уделявший место кубику Рубика.
Через Кубик в те годы прошел, наверное, каждый десятый житель цивилизованного мира. На западе Кубик Рубика появился в мае 1980, а в СССР Кубик пришел «в массы» в 1981 году. По некоторым данным, права на выпуск игрушки обошлись СССР в немыслимую тогда сумму 3 миллиона долларов. Первыми силу головоломки ощутили на себе учителя - целые классы целеустремленно, не выходя на перемены, ожесточенно вертели Кубик. Школьники собирали его во время уроков под партами. Учителя, отобрав его во время уроков, сами скрипели Кубиком на занятиях, отгородившись от подопечных классным журналом. А потом допоздна засиживались в учительской, пытаясь собрать Кубик. В школах проходили «закрытые» чемпионаты на скорость - находись легендарные личности, которые смогли в первые годы «кубизации» собрать его за одну минуту.
Как писал в своей статье журнал "Огонек", Кубик Рубика открыл советскому народу проход в виртуальную реальность, хотя такого словосочетания в лексиконе советских людей тогда еще не было. А виртуальная реальность, как выясняется, очень даже была. Кубик оказался высококалорийным продуктом, одна игрушка с успехом заменяла: два съезда руководящей и направляющей, один чемпионат мира по хоккею с шайбой, двести пятьдесят граммов водки без закуски, месячную норму обезжиренного кефира и половину новогоднего застолья. В рейтинге подарков кубик намного превосходил как книгу, традиционно и лучший подарок, и источник знаний, так и почти самый лучший дар тех времен, флакон 0,75 восхитительной водки по прозвищу «Сибирская», а некоторым гражданам даже заменил секс, так как предполагал аналогичную трудоемкость, игривость мысли и занятость рук. Кубик крутили самозабвенно, отрешенно, прямо в метро, в трамвае, в конструкторских бюро, в санаториях, домах отдыха, в постели. А сколько человек ушли в запой, так и не сумев справиться с изобретением коварного венгра? Кубики часто гибли - со злости отчаявшиеся сборщики швыряли их об стенку, давили ногами. В нормальной (в смысле интеллигентной) семье тогда полагалось иметь не меньше двух кубиков одновременно - чтобы никому не приходилось ждать, с завистью глядя на собирающего. Кубик стал лучшим подарком, который можно было дарить во всех случаях жизни: на день рождения, свадьбу, новоселье, Новый Год.
Курьёза ради английские психологи дали головоломку человекообразным обезьянам. Шимпанзе вначале с чрезвычайным интересом отнеслись к ней, но затем стали беспокоиться, беспокойство перешло в сильное волнение, сравнимое с отчаянием. Одна из обезьян выбросила кубик подальше от клетки, другая пыталась его съесть, третья в злобе разломала на мелкие кусочки. Если бы только обезьяны!.. По наблюдениям английских психиатров и невропатологов, некоторые люди, более часа безрезультатно вертевшие в руках игрушку, начинали нервничать, злиться, люди, излишне неуравновешенные, становились агрессивными, у них появлялось желание сломать кубик. К услугам таких экспансивных людей в продажу были выпущены небольшие пластмассовые топорики, предназначенные для «наказания» строптивой игрушки. К покупке прилагалась инструкция, в которой говорилось о том, что можно сделать из деталей разломанного кубика.
Уже в 1980-м кубик получает венгерский национальный приз за лучшее изобретение и выигрывает конкурсы на лучшую игрушку в США, Великобритании, Франции и Германии. В 1981 году кубик попадает в экспозицию Нью-Йоркского музея современного искусства (New York Museum of Modern Art). В том же году в Англии проходит церемония представления кубика принцу Чарльзу и леди Диане, а годом позже кубик Рубика попадает в престижнейший Оксфордский словарь (Oxford English Dictionary).
В 1982 году в Будапеште прошел чемпионат мира по сборке кубика Рубика. В нём приняли участие представители 19 стран — победители национальных чемпионатов. Для решения предлагались три задания. Засчитывалось лучшее время из трёх попыток. Каждый участник состязания получал новый кубик фирмы «Политойс». Все кубики были одинаково сложно запутаны 25-30 вращениями с помощью ЭВМ. Компьютер программировался как генератор случайных чисел и неизвестным заранее образом определял поворачиваемую грань кубика, направление и угол поворота.До начала отсчёта времени каждому участнику соревнования давалось 15 секунд для изучения исходной раскраски кубика и выбора пути решения. От участников соревнования требовалось собрать кубик не более чем за 60 секунд. Лучшее время сборки - 22,95 секунды - показал 16-летний студент из Лос-Анджелеса Минх Тай (Minh Thai), а один из претендентов на победу в спешке сломал подряд два кубика и был дисквалифицирован.
Первый мировой чемпионат совпал с пиком популярности кубика. Вскоре волна всемирного ажиотажа начнёт спадать, а сотни миллионов кубиков попрячутся по пыльным углам. Но это не значит, что сообщество любителей головоломки разочаровалось в своём выборе. Конечно, сложность алгоритмов сборки всё-таки дала о себе знать. Значительная часть владельцев игрушки так никогда и не смогла самостоятельно сложить кубик. Видимо, эти люди находили в нём технологичную замену привычным чёткам.
Мизерная часть занялась исследованием оптимальных методов сборки. Самой интересной задачей, конечно же, было нахождение так называемого числа Бога - какое количество ходов требуется для решения кубика из любой позиции. Говоря математическим языком - диаметр графа. Поначалу это число оценивалось как 52.
Забегая вперед, сразу скажу, что в 2010 году кубик был окончательно просчитан. Группа математиков во главе с Томом Рокики с помощью теории и мощных компьютерных вычислений расколола загадку кубика. Число Бога окончательно доказано равным 20. То есть из любого положения к собранному кубику можно прийти не более, чем за 20 ходов. В среднем любая позиция оптимально решается за 17 вращений. Правда, хотя кубик в теории и можно всегда собрать за <=20 ходов, на практике человеку это, конечно же, не под силу. Самые продвинутые человеческие методики сейчас позволяют собирать кубик за 40-50 ходов. Если же дать время и возможность подумать над позицией, то человек с хорошим пространственным и логическим мышлением, с хорошей базой алгоритмов в голове, применяя некоторые приемы, сможет приблизиться к 30 ходам, и даже при везении находить решения меньше 30 ходов. Мировой рекорд по количеству ходов составляет сейчас 20 ходов.
Но вернемся к нашему рассказу. Также обнаружилось, что совсем необязательно складывать одноцветные грани, можно заниматься выстраиванием на них "крестов", "окошек" и прочих регулярных узоров. Кроме того, преуспевшие с кубиком 3х3х3 получили бонус в виде конфигураций 4х4х4 и даже 5х5х5 — вот где их ждал непочатый край работы.
Сам Эрно Рубик, в неполные сорок лет ставший миллионером, богатейшим частным лицом Венгрии и человеком-легендой, занялся изобретением других объёмных головоломок. Часть из них, например угловатая змейка Рубика (Rubik's Snake ) — развитие древнекитайской планарной головоломки "танграм", имела определённый успех, но до былой популярности незабвенного кубика ей было более чем далеко.
И ещё, конечно, мешали конкуренты и эпигоны, дружно выпустившие на рынок мутный поток подражаний и перепевов игрового хита, подрывающих его монополию. Впрочем, и Рубик по-своему переделал кубики СОМА в "кирпичики Рубика" (Rubik's Bricks), а также придумал вовсе уж настольную игру "Бесконечность" (Rubik's Infinity).
И, что самое скверное, на повестку дня неожиданно встали компьютерные игры. Даже самые первые и несовершенные творения могли безболезненно дать кубику сто очков вперёд. У того остался единственный козырь — мобильность.
Между тем, падение интереса к разноцветному искусителю вовсе не было дружным и повсеместным. Так могло показаться лишь производителям игрушки, на волне игорного помешательства наштамповавшим десятки миллионов "лишних" кубиков и на год-другой забывшим, что рынок сбыта всё же ограничен. Результатом стал коллапс в сфере продаж, огромные складские запасы нереализованных кубиков на фабриках и в магазинах, а также отсутствие новых заказов на производство. Поэтому, начиная с 1983 года, кубик стало всё труднее, и затем и вовсе невозможно найти на прилавке. Ситуация осложнялась тем, что основной держатель прав, Ideal Toy Corporation, то ли почувствовав угрожающие тенденции, то ли по каким-то иным причинам продалась CBS, а та очень скоро, в 1985-м, вышла из бизнеса на ниве игрушек. Но человек, стоявший у истоков экономического чуда Рубика, Том Кремер (Tom Kremer), сохранил светлую веру в непреходящий потенциал кубика. Кремер считал его, подобно "Монополии" или Scrabble, игрой на все времена.
Воспользовавшись удобной ситуацией, в 1985 году кремеровская фирма Seven Towns перекупает права на кубик и к 1991 году очень осторожно и выборочно начинает вновь потихоньку выпускать его на рынок.
Косвенно возрождению престижа кубика способствовало, как это ни странно, появление Интернета. Появились многочисленные сайты, на которых отчаявшихся сборщиков научат правильно складывать кубик.
В 21 веке возобновились и соревнования по сборке кубика Рубика. Появилась Всемирная Ассоциация Кубика (WCA), которая проводит чемпионаты по официальным правилам и ведет официальный мировой рейтинг результатов. Люди улучшали рекорд за рекордом, стремительно приближаясь к фантастической отметке в 10 секунд. И вот это случилось: 5 мая 2007 года первым человеком, вышедшим на официальных соревнованиях из 10 секунд, стал Тибо Жаклино из Франции. Его результат был 9,86, и это был мировой рекорд. За 2007 год и 2008 этот рекорд был побит, причем не один раз, затем в кубинге произошла настоящая сенсация: 13 июля 2008 года Эрик Аккерсдайк улучшает мировой рекорд больше чем на секунду, устанавливая по тем временам казавшуюся непобиваемой планку 7,08 секунды. Этот рекорд держался ооочень долго, больше двух лет, но потом началась новая волна кубинга во главе с настоящей звездой Феликсом Земдегсом из Австралии. Феликс собирал настолько быстро, что все понимали: побить 7,08 это всего лишь дело времени. И вот 13 ноября 2010 Феликс бьет 7,08, устанавливая 6,77. Среднее время меньше 8 секунд! Но на этом Феликс не останавливается и в последующих соревнованиях устраивает целую серию из рекордов в единичной попытке и по среднему времени. В конце 2010 - начале 2011 года Феликсу в мире просто нет равных, он на секунду быстрее ближайших преследователей. И только в конце 2011-го лучшие куберы начинают постепенно приближаться к его временам. Чемпионом Мира в 2011 году Феликсу стать не удалось, хотя он был фаворитом. Психология и моральная подготовка играют в спидкубинге чуть ли не первую роль, когда дело доходит до времен меньше 10 секунд. Сейчас официальный мировой рекорд сборки кубика в единичной попытке составляет 5,25 секунды, установленный американцем Коллином Бёрнзем.
Нужно отметить, что сборка кубика Рубика не единственная номинация на такого рода чемпионатах.
Рекорды также фиксируются и в таких дисциплинах как:
• сборка одной рукой
• сборка ногами
• сборка с закрытыми глазами
• кубики 2х2, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7
• пирамидка
• мегаминкс
• square-1
• скьюб
• и другие.
А сейчас в России и странах СНГ набирает обороты движение спидкуберов, развиваются интернет-ресурсы, регулярно проводятся встречи и организовываются соревнования. Число русскоязычных любителей головоломки только растет, и атмосфера этого увлечения становится все более интересной. В 2010 году Россиянин Сергей Рябко выигрывает чемпионат Европы в Будапеште в Венгрии, а в 2012 подтверждает свое звание на соревнованиях в Польше! И, как знать, быть может именно вам суждено добиться высот и оставить свой след в истории отечественного кубинга!