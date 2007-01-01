Права и патенты, раскрутка кубика. 1975 - 1980 годы

В 1975 году Рубик получает венгерский патент на своё изобретение, но выпуск опытной промышленной партии кубиков тамошняя индустрия развлечений смогла осилить лишь к концу 77-го. Но до всемирного триумфа самой продаваемой в истории головоломки, которую держал в руках каждый восьмой житель планеты, кубику Рубика было ещё очень далеко.

История кубика Рубика наводит на мысль, что помимо целеустремлённости и упорства, изобретателю сопутствовали удача и небывалое везение. На самом деле, он был лишь одним и притом далеко не первым из пяти конструкторов, запатентовавших аналогичные разработки.

Первым, судя по всему, был Вильям Густафсон (William Gustafson), получивший американский патент № 3081089 ещё в 1958 году (по другим сведениям — в 1963-м). Из косвенных источников следует, что предложенная им модель существовала в двух вариантах: 2х2х2 и 3х3х3. В 1970 году британец Фрэнк Фокс (Frank Fox) изобретает модель 3х3х3 и подаёт патентную заявку. Правда, его "кубик" имел сферические обводы. Патент был получен только в 1974-м (UK № 1344259), но это событие всё равно предшествует официальной дате рождения рубиковских творений. У кубика Рубика имелись достаточно высокие шансы никогда не попасть в массовое производство. Наконец, в том же 1970-м американец Лари Николс (Larry Nichols) конструирует кубик 2х2х2. Правда, патент он получил раньше англичанина, в 1972 году (U.S. patent 3655201).

Что касается самого Рубика, то его заявка на венгерский патент № 170062 датируется 30 января 1975 года, но авторские права изобретателя были подтверждены только 31 декабря 1977-го, в том числе и на кубик 2х2х2. За время патентного разбирательства успел отличиться ещё и японец Тератоши Ишиге (Terutoshi Ishige). 10 октября 1976 года он также получает патент на кубик 3х3х3 (JP № 55-8192), а вскоре патентует и конфигурацию 2х2х2.

Что же позволило жителю не самой благополучной Венгерской Народной Республики обойти в итоге представителей крупнейших индустриальных держав? Так сложились обстоятельства. Вероятно, кубик Рубика оказался чуть более технологичным. Про детище Николса, например, известно, что поначалу в основе его конструкции лежали магниты — не лучший вариант. Механическое крепление элементов было разработано позже. Американец долго и безуспешно обивал пороги кабинетов многих игрушечных фабрикантов, в том числе той самой Ideal Toy Corporation, которая позже приобретёт права на продажу кубика Рубика на Западе. А вот конструкция Ишиге, похоже, сразу не слишком отличалась от предложенной Рубиком. Остаётся загадкой, почему мобильные и прозорливые японские предприниматели не успели завалить ею полмира, ведь в запасе у них было целых три года.

Дело в том, что выпускавшийся с конца 1977-го в Венгрии ограниченным тиражом кубик Рубика далеко не сразу завоевал Запад. Сейчас уже сложно сказать, когда начались его поставки в СССР, но, скорее всего, в этом отношении мы не слишком отстали от всего человечества.

В венгерских магазинах новинку несложно было найти уже в 1978-м, но на этом дело застопорилось. Головоломка продавалась под названием "Волшебный Кубик" (Buvuos Kocka). Кстати, далеко не на всех языках слова "кубик" и "Рубик" вместе звучат как поэма. Не исключено, что события и дальше развивались бы с черепашьей скоростью, если б игрушкой не заинтересовался немецкий компьютерный предприниматель венгерского происхождения Тибор Лакзи (Tibor Laczi). Тибор увидел кубик совершенно случайно во время деловой поездки в Венгрию: зашёл выпить кофе и заприметил вещицу в руках у официанта кафе. Увлекающийся математикой Лакзи пришёл в восхищение от игрушки и буквально на следующий день прибыл уже в государственную торговую фирму Konsumex и предложил продавать кубик на Западе. Тогда же он познакомился и с Рубиком. Лакзи вспоминает: "Когда Рубик впервые появился в комнате, я испытал желание дать ему немного денег. Он выглядел как нищий, был ужасно одет, а из угла его рта свисала дешёвая венгерская сигарета. Но я знал, что имею на руках гения. И сказал ему, что вместе мы сможем заработать миллионы".

В феврале 1979 года Лакзи привозит кубик на Нюрнбергскую ярмарку игрушек (Nuremberg Toy Fair). Правда, не в качестве официального экспоната. Памятуя о собственном опыте знакомства с предметом, Лакзи попросту бродил по выставке с кубиком и завлекательно им покручивал, да похрустывал. Как ни странно, манипуляции Лакзи не имели особого успеха и не оправдали его надежд найти немецкого дистрибьютора, но в итоге Тибор набрёл на англичанина Тома Кремера (Tom Kremer).

Здесь кубику и его создателю еще раз крупно повезло. Кремер сам был успешным изобретателем игр и игрушек, владел соответствующего профиля лондонской компанией Seven Towns Ltd. и был хорошо знаком со многими воротилами игрушечного бизнеса. Вдобавок, Кремер частенько представлял интересы сторонних изобретателей, и, что самое ценное, оказался венгром по материнской линии.

Два бизнесмена заключили пакт: Лакзи будет бороться с венгерской бюрократией, а Кремер отправится в кругосветный рекламный вояж для привлечения интереса к разноцветному чуду. Однако уже в который раз неофитов кубика ждало разочарование.

Вот лишь неполный перечень претензий, предъявлявшихся к потенциальному хиту игровой индустрии. Кубик мол слишком сложен и дорог в производстве. Не телегеничен: его привлекательность теряется в рекламных роликах. Кубик слишком абстрактен и умозрителен. Скорее, он представляет интерес для замкнутого академического научного сообщества, чем для широких масс молодёжи и прочих рядовых покупателей головоломок.

Кстати, учёные действительно проявили живейший интерес к новинке. Пионером стал англичанин Дэвид Сингмастер (David Singmaster), занявшийся разработкой математической теории кубика и попутно написавший газетную статью о нём, первую за пределами Венгрии (июнь 1979-го).

В сентябре 1979-го Кремеру удается заманить в Будапешт вице-президента службы маркетинга солидной американской компании Ideal Toy Corporation (позже куплена корпорацией CBS). Итогом изнурительных пятидневных переговоров между скептически настроенным капиталистом и упрямыми коммунистическими бюрократами, отчаянно удерживаемыми за одним столом Лакзи и Кремером, стал контракт на поставку в США одного миллиона кубиков.

В процессе переговоров всплыла ещё одна проблема. Кубик был запатентован лишь в Венгрии, и в течение года после этого на него не был получен международный патент. А американцы имели странную привычку торговать товарами, авторские права на которые официально зарегистрированы на территории США. Чтобы хоть как-то уладить это препятствие, в самом начале 1980-го "Магический куб" (Magic Cube) решено было переименовать в кубик Рубика (Rubik's Cube). Опять изобретателю повезло — теперь его имя будет прочно ассоциироваться с обожаемым предметом. Стараниями Лакзи и Кремера в январе-феврале 1980 года состоялся международный дебют кубика. Кубик представили на игрушечных ярмарках Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Нюрнберга, а демонстрировал его сам обаятельный Эрно Рубик. На этот раз всё прошло гладко, посыпались заказы, но проблемы на этом не закончились.

Американская премьера состоялась 5 мая в Голливуде, а представляла кубик венгерская кинозвезда Габор (Zsa Zsa Gabor). Следующие два года стали временем всемирного помешательства. Только до конца 1982-го было продано свыше 100 миллионов официальных кубиков и в полтора раза больше подделок. Никаких проблем со сбытом головоломки не было, были проблемы с производством. Венгрия физически не могла делать больше нескольких миллионов штук в год. Фабрики по изготовлению кубиков открываются в Гонконге, Тайване, Коста-Рике и Бразилии.